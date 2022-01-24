Зеленский сегодня созывает СНБО

Повестка дня заседания пока неизвестна.

Зеленский сегодня созывает СНБО
Фото: .president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня, 24 января, собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Заседание начнется в 17:00, сообщили источники в аппарате СНБО.

Повестка дня заседания пока неизвестна. Вероятно, речь пойдет о ситуации в стране на фоне угрозы роSSийского вторжения.

Напомним, на заседании СНБО 30 декабря рассматривали 21 вопрос. В основном они касались вопросов государственной безопасности. Однако речь шла и о санкциях против компаний-строителей Керченского моста.

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