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2022-01-24
Зеленский сегодня созывает СНБО
Повестка дня заседания пока неизвестна.
Фото: .president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский сегодня, 24 января, собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Заседание начнется в 17:00, сообщили источники в аппарате СНБО.
Повестка дня заседания пока неизвестна. Вероятно, речь пойдет о ситуации в стране на фоне угрозы роSSийского вторжения.
Напомним, на заседании СНБО 30 декабря рассматривали 21 вопрос. В основном они касались вопросов государственной безопасности. Однако речь шла и о санкциях против компаний-строителей Керченского моста.