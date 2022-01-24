"Сегодня линия обороны Европы проходит здесь", – молодежь прифронтового Нью-Йорка призвала мир защитить Украину

Молодежь прифронтового поселка Нью-Йорк в Донецкой области обратилась к международному сообществу с призывом помочь защитить Украину.

Видеообращение обнародовано на странице общественной организации "Инициативная молодежь украинского Нью-Йорка" в фейсбуке.

Молодые люди напомнили, что последние семь лет поселок живет на линии фронта роSSийско-украинской войны, уже в нескольких километрах – оккупированная Горловка. В прошлом году Верховная Рада Украины вернула поселку историческое название – Нью-Йорк.

"Теперь о нашем прифронтовом поселке много рассказывают медиа в Украине и мире. Возможно, вы слышали о #MarathonNoOneWantsToRun – нью-йоркском марафоне, который никто не хочет бежать. Самые отчаянные бегают здесь", – отмечает молодежь прифронтового поселка.

"Мы искренне благодарны каждому правительству и парламенту демократических стран, которые поддерживают Украину в эти непростые времена. Мы благодарны зарубежным украинцам, защищающим интересы Украины во всем мире. Мы хотим жить в мире и развивать наш украинский Нью-Йорк. Мы просим всех политиков, дипломатов, всех людей доброй воли поддерживать Украину, ее обороноспособность. Украинцы готовы защищать свою страну и самостоятельно решать ее судьбу. Сегодня линия обороны Европы проходит здесь, в Украине, около Нью-Йорка. И мы просим вас сделать все возможное, чтобы сохранить здесь мир и перспективы на развития", – призвали они.

Поселок Нью-Йорк расположен в 10 км от Торецка и в 38 км от оккупированного Донецка. Летом и осенью 2021 года оккупанты неоднократно обстреливали поселок и близлежащие территории.