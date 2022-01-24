"Они на стороне свободы и Украины или агрессора", - заявил мэр в комментарии немецкому изданию.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Германию обозначить свою позицию по поводу роSSийской агрессии. Об этом он заявил в комментарии немецкому изданию Bild.

«Многие спрашивают себя: на чьей стороне сегодня правительство Германии? На стороне свободы, а значит – Украины? Или на стороне агрессора? Сейчас требуется четкий сигнал от важной страны Европы», - заявил Кличко.

Лидер «УДАРа» отметил, что Украина является демократической европейской страной.

«Украина хочет только одного: быть независимой, демократической и свободной страной. Мы месяцами демонстрировали это на Майдане в 2014 году. И мы будем продолжать бороться за это. Мы ни на кого не нападаем, но будем защищать свою страну», - подытожил Кличко.

Ранее в интервью телеканалу CNN Кличко заявил, что Украина не хочет возвращения в Советский Союз и видит свое будущее как европейская демократическая страна, потому РоSSия и наращивает агрессию.