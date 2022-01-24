Зеленский поздравил разведчиков: "Пора не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия"

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня внешней разведки Украины выразил уважение всему личному составу Службы внешней разведки и вручил разведчикам высокие государственные награды и сертификаты на жилье.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что сегодня Украина противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. И в этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка.

Президент подчеркнул, что информация о планах и действиях врага во всех сферах является надежным залогом принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

Зеленский также отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах "Северного потока – 2", обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства", – убежден президент.

Он также отметил важность получения правдивой информации, чтобы ею никто не манипулировал и чтобы Украину никто не использовал в своих интересах.

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко поблагодарил президента за внимание и его поддержку. Он заверил, что разведчики и дальше будут делать все возможное, чтобы обеспечить высшее руководство страны качественной и оперативной информацией.

Напомним, в октябре 2020 года Зеленский подписал закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года.

Документ определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии работников разведывательных органов Украины и лиц, вовлеченных в выполнение разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно закону, разведка – это организационно-функциональное сочетание определенных этим законом разведывательных органов и деятельности, которую они осуществляют самостоятельно или во взаимодействии между собой и с другими субъектами разведывательного сообщества с целью обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.

Основными задачами разведки определены своевременное обеспечение потребителей разведывательной информацией, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности Украины в определенных законом сферах.

При этом потребителями разведывательной информации, согласно закону, считаются, в первую очередь, президент, глава Верховной Рады, глава и члены Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, премьер-министр, члены и секретарь Совета национальной безопасности и обороны.