Литва передаст Украине ПЗРК Stinger и тепловизоры

Литва передаст украинской армии американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и тепловизоры.

Соответствующий проект парламентского постановления, предусматривающий бесплатную передачу 24 тепловизоров от вооруженных сил Литвы в ВСУ, уже готов. Об этом пишет LRT со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Искренне надеемся, что Украине не потребуется это переданное вооружение. Страны Балтии призывают РоSSию прекратить агрессивное и безответственное поведение", – заявил он.

Стоимость тепловизоров составляет 342 тысячи евро, их передадут спецназу.

Эстония планирует передать Украине противотанковые ракеты Javelin. Также она хотела поставить гаубицы Д-30 восточногерманского происхождения, но правительство Германии заблокировало это.

По мнению немецких чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем они уже есть сейчас. Позиция по непоставке оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование таким решением и сказал, что украинцы будут помнить это десятилетиями.

Запрос Эстонии, Латвии и Литвы на передачу Украине оружия американского происхождения Госдеп согласовал на прошлой неделе.