?В Луганской области задержали бывшего боевика, который ехал за украинской пенсией

Мужчина покинул группировку "ЛНР" из-за конфликта с главарями, которые обложили "данью" своих подчиненных.

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Луганской области бывшего боевика "ЛНР", который пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Установлено, что мужчина входил в состав группировки, активно участвовавшей в боевых действиях против украинских защитников в районах Луганска и трассы Бахмутка.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в мае 2015 года присоединился к рядам боевиков. Там занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений. Впоследствии мужчина покинул группировку из-за конфликта с главарями, которые обложили "данью" своих подчиненных. Он скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса. Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.