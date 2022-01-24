Украина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в Крыму
Также обжалование инициировал представитель Латвии.
В понедельник, 24 января, стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украинская делегация оспаривает полномочия россиян.
Член делегации, народный депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила в Facebook сообщила в Facebook, что обжалует полномочия роSSийской делегации из-за выборов на территории Крыма.
"Это обжалование является одной из главных наших задач на январской сессии, ведь позволять агрессору чувствовать себя комфортно на международных площадках мы точно не будем. Я выступила с обжалованием по процедурным основаниям, поскольку роSSийский парламент сформирован по результатам выборов, включающих голоса с незаконно оккупированной территории Крыма", – отметила она.
Уже в среду это решение может быть поставлено на голосование.
Кроме этого, оспаривает полномочия роSSийской делегации представитель Латвии Эмануэлис Зингерис. Необходимые для этого 30 голосов уже собраны, сообщила в Facebook руководитель постоянной делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.
"Теперь мониторинговый комитет будет готовить резолюции для голосования!" – отметила Мезенцева.
Напомним, что она баллотируется на должность президента ПАСЕ. Январская сессия проходит в смешанном формате – делегаты присутствуют и лично, и в режиме видеосвязи.
Для присутствия на заседаниях от Украины поехали Мария Мезенцева, Алексей Гончаренко, Евгения Кравчук и Сергей Соболев. Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко и другие будут работать онлайн.