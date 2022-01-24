Тимошенко предложила Зеленскому создать правительство Национального единства

Депутат предлагает шаги выхода страны из кризиса.

Тимошенко предложила Зеленскому создать правительство Национального единства
Фото: ba.org.ua

Политическая партия «Батькивщина» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением создать правительство Национального единства. Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп.

Она осудила противоречивые заявления властей к обществу о полномасштабном вторжении РФ на территорию Украины, отметив, что «диаметральные тезисы только создают панику».

«Мы считаем, что сегодня разворачивается довольно жестокая кампания по запугиванию и шантажу Украины для того, чтобы загнать украинское общество в тупик и заставить присоединиться к Минским соглашениям и формуле Штайнмайера, которые в конечном счете приведут к постепенной потере независимости и суверенитета Украины. Поэтому нам нужно в любых обстоятельствах укреплять нашу боеспособность, наш потенциал защищать страну и делать это немедленно!» – призвала Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» предложила безотлагательно начать системные консультации с парламентом для того, чтобы совместно разработать программу выхода из кризиса.

«Наша команда убеждена, что пора не просто подумать об Украине, а отбросить все амбиции в сторону и создать правительство Национального единства. Мы готовы предоставить первые программы, как страну выводить из этого тупика, что делать с финансово-экономическим коллапсом, что делать с беззащитностью страны и как защитить людей. Если президент немедленно не начнет консультации по этой теме, то страна из этого кризиса не выйдет», – предостерегла Юлия Тимошенко.

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