Порошенко требует закрытого заседания Рады с участием президента и военного руководства

По мнению экс-президента, нужно "дать месседж депутатам и обществу".

Порошенко требует закрытого заседания Рады с участием президента и военного руководства
Фото: Михайло Палінчак/пресслужба президента

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, выступая на согласительном совете, призвал немедленно провести закрытое заседание Верховной Рады с участием президента Зеленского и высшего военного руководства государства.

«Сегодня вопрос безопасности европейского континента решается в Украине. Слушания по ситуации на украинско-роSSийской границе проходят в Конгрессе США, Бундестаге, британском парламенте, большинстве парламентов ЕС. Посольства начинают эвакуацию семей дипломатов, что я категорически не поддерживаю, а Верховная Рада в это время занимает позицию невмешательства в защиту Украины, находясь на каникулах пять недель», – отметил Порошенко.

По его словам, "ЕС" требует провести закрытое заседание Верховной рады Украины с участием Владимира Зеленского, всего высшего военно-политического руководства, чтобы «дать месседж депутатам и дать месседж народу».

«Правительство должно прийти на это заседание с проектами исключительного перечня законопроектов. Фракция "Европейской Солидарности" зарегистрировала законопроект №6542 – изменения в бюджет. 50 миллиардов нужно снять с "Большого воровства", с резервов, в том числе на средства Международного валютного фонда, и направить на увеличение денежного содержания военнослужащих. Для того, чтобы мотивировать ветеранов вернуться к своим бригадам. Не нужно приглашать их на три года – нужно приглашать их на полгода, тогда, когда наибольшая угроза. И изменить ситуацию, когда численность бригад укомплектована на 50%», – заметил пятый президент.

«Нужно обеспечить закупку бронежилетов и касок, нужно закупить горючее. Надо сформировать резервы первой очереди и немедленно - это нужно делать прямо сейчас», – подчеркнул Порошенко.

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