Стефанчук призвал депутатов пройти тест на ковид перед тем, как появиться в Раде
Сейчас, по его словам, болеют 11 нардепов и 34 работника Аппарата парламента.
Спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что на сегодняшний день болеют коронавирусом 11 народных депутатов и 34 работника Аппарата Верховной Рады.
Об этом он заявил на Согласительном Совете, передает "Цензор.Нет".
Стефанчук отметил, что этот вопрос обсуждался и, в частности, рассматривается вариант удаленной работы Аппарата. Он также призвал депутатов перед тем как прийти в зал, пройти тестирование.
"Мы собирали совещание. Я просил Аппарат по максимуму перейти на тот вариант, возможно, удаленной работы, который дал бы возможность обеспечить жизнь и здоровье работников Аппарата. Так же прошу народных депутатов, если они где-то контактировали, имели возможность общаться с большим количеством людей... перед тем, как появиться в парламенте - пройти тестирование", - сказал Стефанчук.
Отметим, что на этой неделе Рада возвращается к работе в пленарном режиме после самого продолжительного за 10 лет зимнего перерыва.
Напомним, в начале января Стефанчук второй раз заболел ковидом. Впервые спикер, тогда еще бывший первым заместителем главы Верховной Рады, переболел коронавирусом в ноябре-декабре 2020 года.
Стефанчук вакцинировался от коронавируса индийской вакциной CoviShield в начале 2021 года.
В сентябре прошлого года невакцинированным депутатам предложили сдавать тесты на коронавирус перед заседаниями.