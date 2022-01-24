Стефанчук призвал депутатов пройти тест на ковид перед тем, как появиться в Раде

Сейчас, по его словам, болеют 11 нардепов и 34 работника Аппарата парламента.

Стефанчук призвал депутатов пройти тест на ковид перед тем, как появиться в Раде
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что на сегодняшний день болеют коронавирусом 11 народных депутатов и 34 работника Аппарата Верховной Рады.

Об этом он заявил на Согласительном Совете, передает "Цензор.Нет".

Стефанчук отметил, что этот вопрос обсуждался и, в частности, рассматривается вариант удаленной работы Аппарата. Он также призвал депутатов перед тем как прийти в зал, пройти тестирование.

"Мы собирали совещание. Я просил Аппарат по максимуму перейти на тот вариант, возможно, удаленной работы, который дал бы возможность обеспечить жизнь и здоровье работников Аппарата. Так же прошу народных депутатов, если они где-то контактировали, имели возможность общаться с большим количеством людей... перед тем, как появиться в парламенте - пройти тестирование", - сказал Стефанчук.

Отметим, что на этой неделе Рада возвращается к работе в пленарном режиме после самого продолжительного за 10 лет зимнего перерыва.

Напомним, в начале января Стефанчук второй раз заболел ковидом. Впервые спикер, тогда еще бывший первым заместителем главы Верховной Рады, переболел коронавирусом в ноябре-декабре 2020 года.

Стефанчук вакцинировался от коронавируса индийской вакциной CoviShield в начале 2021 года.

В сентябре прошлого года невакцинированным депутатам предложили сдавать тесты на коронавирус перед заседаниями.

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