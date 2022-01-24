"Слуга народа" инициирует заседание закрытой рабочей группы по вопросам нацбезопасности и обороны

Участие примут министры обороны и иностранных дел.

Фракция "Слуга народа" инициирует проведение закрытой рабочей группы по вопросам национальной безопасности и обороны с участием руководства парламента, министра обороны Украины Алексея Резникова, главы МИД Дмитрия Кулебы и руководителей парламентских фракций и групп.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук.

"Эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00 в кабинете Головы Верховной Рады Украины", - отметила она.

Предложение провести закрытую встречу с министром обороны утром на согласительном совете озвучил глава парламента Руслан Стефанчук.

Завтра Рада также должна рассмотреть постановление-обращение к ООН , Европарламенту и иностранным правительствам по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ .

Напомним, что 25 января парламент проведет первое с 17 декабря пленарное заседание. Депутаты не собирались в сессионном зале 38 дней – дольше всего за 10 лет.