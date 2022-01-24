СБУ: Харьковщина готова к любым чрезвычайным ситуациям, у нас есть "козырь в рукаве"

В прошлом году во время учений были отработаны более 10 сценариев возможного развития событий.

СБУ: Харьковщина готова к любым чрезвычайным ситуациям, у нас есть
Фото: пресцентр СБУ

Начальник управления Службы безопасности в Харьковской области, глава областного антитеррористического центра (АТЦ) Роман Дудин подчеркнул, что харьковские силовики и правоохранители готовы к любым чрезвычайным ситуациям.

Об этом он заявил на аппаратном совещании в облгосадминистрации, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день Харьковский регион, харьковский силовой и правоохранительный блок, как никогда за последние 8 лет готов к возникновению любых чрезвычайных ситуаций. Только за последний год всеми подразделениями, входящими в состав АТЦ, были проведены более 134 учений. То есть фактически каждые 2-3 дня проходили учения, где проходило боевое согласование между всеми силовыми структурами, между правоохранительным блоком, где отрабатывались разные сценарии", - сказал Дудин.

По его словам, в ходе учений были отработаны более 10 сценариев возможного развития событий.

"Нам известно более 10 сценариев развития событий. Отработаны все", - сказал Дудин.

"Отдельными политическими партиями, организациями и движениями именно на территории Харьковского региона раздувается истерия по поводу возможной потенциальной военной угрозы. На сегодняшний день оснований для этого именно в Харьковском регионе нет. Потому что если бы на сегодняшний день люди с оружием вышли на улицу, то это для некоторых было бы очень "веселым сюрпризом - количество уже подготовленных людей, группы", - добавил он.

Начальник управления СБУ Харьковской области также рассказал, что в выходные он встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"С ним полностью согласованы все действия, все возможные сценарии, все возможные потенциальные опасности. Они все учитываются. На территории Харьковского региона, как и на территории всей Украины в целом, есть очень много "сюрпризов", которые могут ждать потенциального захватчика", - отметил Дудин.

Он объяснил, что не может подробнее рассказать об этих "сюрпризах" публично.

"Мы держим это, как козырь в рукаве, и не можем рассказать об этом публично, потому что после такого повествования это потеряет свою актуальность", - сказал Дудин.

По его мнению, "если определить уровень готовности в 2014 году на 1, то сейчас его можно оценить в 10 баллов".

Напомним, 19 января Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором призвал не паниковать из-за концентрации роSSийских войск возле украинской границы. Президент напомнил, что вторжение длится уже 8 лет, и риски существуют все это время.

Однако в интервью Washington Post Зеленский заявил, что Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован Россией. Он также отметил, что сейчас в Украине есть немало русскоязычных граждан, которые поддерживают Украину – даже тех, кто имел определенные сантименты в отношении РоSSии после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Президент убежден, что каждый гражданин будет отстаивать свое государство.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский имел ввиду "гипотетический сценарий" и только "размышлял об эскалации".

Мэр Харькова Игорь Терехов попросил жителей города не паниковать. Он подчеркнул, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины.

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