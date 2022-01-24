Верховная Рада возвращается к работе в пленарном режиме после самого длинного за 10 лет зимнего перерыва

Заседания будут проходить на двух неделях подряд.

Верховная Рада возвращается к работе в пленарном режиме после самого длинного за 10 лет зимнего перерыва
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

Верховная Рада возвращается к работе в режиме пленарных заседаний после продолжавшегося с 17 декабря перерыва.

Первое заседание состоится завтра, сегодня же представители парламентских фракций и групп собрались на согласительный совет.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что пленарно будут работать две недели подряд – эту неделю, как завершение текущей сессии, и следующую – как начало новой.

Он призвал всех парламентариев неукоснительно соблюдать антиковидные ограничения, независимо от того, была ли у них прививка от коронавируса. В настоящее время болеют 11 нардепов и 34 работника Аппарата.

Глава ВР на согласительном совете посоветовал роSSийским депутатам беспокоиться об экономическом благополучии своих граждан, а не размышлять, признать ли "ДНР" и "ЛНР" и посягать на Украину.

"Хочу внести предложение принять постановление об обращении к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ", - отметил он.

Этот проект постановления уже подготовлен и будет зарегистрирован в ближайшее время, завтра за него хотят проголосовать в зале.

Стефанчук также предложил провести встречу депутатов с министром обороны Украины Алексеем Резниковым завтра с утра.

Во вторник планируется рассмотреть отсрочку на год электронной формы документооборота в парламенте.

Напомним, что это был самый длинный перерыв в пленарной работе украинского парламента за последние 10 лет – это 38 дней без заседаний. В новом году Рада планирует рассмотреть, в частности, законопроект о накопительной пенсии и экономическом паспорте украинца.

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