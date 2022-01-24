Британия отозвала часть дипломатов из Киева на фоне угрозы РоSSии

Великобритания начала отзывать из Украины часть сотрудников своего посольства и членов их семей на фоне "увеличения масштабов угрожающих действий РоSSии".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление правительства Британии.

"Некоторых сотрудников посольства и членов их семей вывозят из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны РоSSии", – говорится в заявлении.

Отмечается, что британское посольство остается открытым и продолжит выполнять необходимую работу.

О решении вывезти членов семей своих дипломатов в Киеве и – по желанию – разрешить уехать им самим сегодня сообщил Госдеп США . Решение принято "как особое предостережение из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности". В МИД Украины считают этот шаг преждевременным.

Евросоюз пока не собирается вывозить ни дипломатов, ни их родственников.

Напомним, Британия отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных. Заместитель премьер-министра Доминик Рааб отметил, что Великобритания готова поддерживать Украину, однако, вряд ли направит к нам своих военных.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон предупредил РоSSию, что любое дальнейшее вторжение в Украину станет для нее катастрофой.

В Министерстве иностранных дел Британии также заявили, что РоSSия хочет привести к власти в Украине пророSSийских политиков, кандидатом на роль президента Украины называют бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева.