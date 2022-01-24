В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Срок действия COVID-сертификатов о вакцинации в Украине сократили с 365 до 270 дней, как было раньше. Сертификаты после бустерной дозы вакцины также будут действовать 270 дней. Такое решение Кабмин принял 19 января.

В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов: как продлить документ без получения бустерной дозы вакцины

Сертификаты по-прежнему будут генерироваться в "Дии" и выдаваться в бумажном виде. Через 9 месяцев после генерации документа о полной вакцинации его срок действия можно будет продлить.

Срок действия сертификатов о выздоровлении по прежнему будет действовать 3 месяца - 90 дней.

Сертификаты, подтверждающие вакцинацию от СОVID-19 бустерной дозой, пока что в Украине не выдаются и в "Дии" не генерируются. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, первые COVID-сертификаты после бустерной дозы начнут выдавать в конце января, и они тоже будут действовать 270 дней.

Решение о сокращении срока действия СОVID-сертификата с одного года до 9 месяцев в Украине было принято после того, как такой шаг предприняли в ЕС. Страны Европейского Союза также начали сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней. Первыми это сделали Лихтенштейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия. Такой срок действия сертификатов, по данным ВОЗ, является более клинически оправданным.

Ранее в ВОЗ предупредили о новых штаммах коронавируса, которые опаснее "Омикрона".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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