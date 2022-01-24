В Брюсселе во время митинга против ковид-ограничений разгромили фасад офиса Борреля

Глава европейской дипломатии строго осудил "бессмысленные разрушения и насилие".

В Брюсселе во время митинга против ковид-ограничений разгромили фасад офиса Борреля
Офіс Європейської служби зовнішніх дій
Фото: Скріншот відео

В Брюсселе во время столкновений, устроенных отдельными протестующими против коронавирусной политики правительства, разгромили вход в офис Европейской службы внешних действий.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на бельгийские СМИ.

По данным правоохранительных органов, на акцию вышли около 50 тысяч человек, и сначала митинг проходил мирно. Однако после отказа расходиться и нескольких инцидентов полиция начала разгонять участников водометами. После этого более радикально настроенные протестующие начали столкновения с правоохранителями, во время которых пострадали автомобили и здания, в частности – офис Европейской службы внешних действий.

Позже полиция Брюсселя сообщила, что в госпитализации нуждались трое правоохранителей и 12 участников протеста. Задержали около 70 человек.

?? BRUSSELS - Police officers inside the headquarters of the European External Action Service (EEAS) are violently attacked.

pic.twitter.com/A8gJOx7Ff7

— Based UK ?? (@Based__UK) January 23, 2022

Премьер-министр Александр де Кроо выразил возмущение насилием.

"Каждый может свободно выражать свои взгляды, но наше общество никогда не примет слепого насилия, и тем более в отношении правоохранителей", – заявил он.

Министр внутренних дел Аннели Верлинден поблагодарила полицию за то, что они "делали все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем".

"Строго осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе", - отреагировал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, добавив фото с разбитым фасадом офиса.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.

Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2022

Отметим, что митинг в Брюсселе проходил вслед за демонстрациями в других европейских столицах в субботу, которые также собрали тысячи несогласных с политикой своих правительств для противодействия эпидемии коронавируса.

Напомним, в декабре в Брюсселе также митинговали против вакцинации. На акцию вышли в том числе получившие прививки, в то же время они выступают против введения вакцинации как обязательства. Во время акции произошли столкновения с правоохранителями.

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