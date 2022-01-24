В Брюсселе во время митинга против ковид-ограничений разгромили фасад офиса Борреля
Глава европейской дипломатии строго осудил "бессмысленные разрушения и насилие".
Офіс Європейської служби зовнішніх дій
Фото: Скріншот відео
В Брюсселе во время столкновений, устроенных отдельными протестующими против коронавирусной политики правительства, разгромили вход в офис Европейской службы внешних действий.
Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на бельгийские СМИ.
По данным правоохранительных органов, на акцию вышли около 50 тысяч человек, и сначала митинг проходил мирно. Однако после отказа расходиться и нескольких инцидентов полиция начала разгонять участников водометами. После этого более радикально настроенные протестующие начали столкновения с правоохранителями, во время которых пострадали автомобили и здания, в частности – офис Европейской службы внешних действий.
Позже полиция Брюсселя сообщила, что в госпитализации нуждались трое правоохранителей и 12 участников протеста. Задержали около 70 человек.
?? BRUSSELS - Police officers inside the headquarters of the European External Action Service (EEAS) are violently attacked.
Отметим, что митинг в Брюсселе проходил вслед за демонстрациями в других европейских столицах в субботу, которые также собрали тысячи несогласных с политикой своих правительств для противодействия эпидемии коронавируса.
Напомним, в декабре в Брюсселе также митинговали против вакцинации. На акцию вышли в том числе получившие прививки, в то же время они выступают против введения вакцинации как обязательства. Во время акции произошли столкновения с правоохранителями.