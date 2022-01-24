"Евросолидарность" обогнала "Слугу народа" в рейтинге партий, – КМИС

Партия "Европейская солидарность" имеет относительно высокую поддержку – 18,9% среди тех, кто определился с выбором и принял бы участие в голосовании.

Поддержка партии статистически значимо (более погрешности) преобладает над поддержкой других политических сил, говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

Далее следуют три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности, то есть они формально делят второе место. Это "Слуга народа" (13,7%), "Батькивщина" (13,7%) и ОПЗЖ – 11,6.

Более 5% проходного барьера получила политсила экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова "Разумная политика" – 7,6%, "Сила и честь" – 7,4%, "Наши" – 5,5%.

Несколько ниже проходного барьера находится "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,7%, Радикальная партия - 4,6%, "УДАР" - 4,5%. У других партий – более низкая поддержка.

"По сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо возросла поддержка партии «Европейская солидарность» (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время, за этот период снизилась поддержка партии «Слуга народа» (с 17 ,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась", – добавили в КМИС.

Партию "Евросолидарность" среди четырех парламентских политсил считают главной оппозицией 32,3%. Далее – ОПЗЖ с 19,1%, "Батькивщина – 15,2% и "Голос" 2,7%.

Опрос проводился 20-21 января 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Были опрошены 1 205 респондентов из неоккупированных частей Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Согласно декабрьскому опросу "Рейтинга", преодолеть 5% барьер прохождения в Раду удалось бы "Слуге народа" с 19,2%, "Европейской солидарности" с 14,1%, "Батькивщине" с 11,1%, ОПЗЖ (10,5%), Украинской стратегии Гройсмана (6,8%), "Силе и чести" Смешко (6,5%), партии Дмитрия Разумкова, которой пока не существует (6%), партии владельца канала "Наш" Евгения Мураева (5,7%) ).