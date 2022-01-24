КМИС: отрыв Зеленского от Порошенко в президентском рейтинге – в пределах погрешности

Поддержка Разумкова и Тягнибока сократилась.

КМИС: отрыв Зеленского от Порошенко в президентском рейтинге – в пределах погрешности
Фото: ЕРА/UPG

Относительно высокую поддержку в президентском рейтинге имеет действующий глава государства Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 23,5% тех, кто определился с кандидатом и пошел бы на выборы.

Однако пятый президент, нардеп "Евросолидарности" Петр Порошенко получил поддержку в 20,9%. Разница в поддержке этих кандидатов - в рамках статистической погрешности, то есть формально они делят первое место, говорится в опросе Киевского международного института социологии.

Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (11,8%), Игорь Смешко из "Сила и честь" (7,1% и 9,6%), Юрий Бойко из ОПЗЖ (9,3%).

Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

Фото: КМИС

"По сравнению с декабрем 2021 года среди определившихся с выбором респондентов с 16,7% до 20,9% возросла поддержка П. Порошенко. Также наблюдается рост поддержки И. Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время, наблюдается снижение поддержки Д. Разумкова (с 8,1% до 5%) и А. Тягнибока (с 3,1% до 1.1%)», – добавили в КМИС.

При этом большинство опрошенных также не поддерживают баллотирование Владимира Зеленского на второй срок. Против повторного выдвижения выступили 62,5%, за – 30,3%. Большинство (53,6%) также поддерживают досрочные парламентские выборы, а президентские – 47,2%.

Опрос проводился 20-21 января 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Были опрошены 1 205 респондентов из неоккупированных частей Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий обратил внимание, что следует учитывать период опроса – сразу после событий вокруг возвращения Петра Порошенко в Украину и его судебного процесса.

"Впрочем, "после не значит вследствие", поэтому обнаруженная динамика показателей, скорее всего, на самом деле является следствием комплекса факторов – как собственно судебного процесса над Порошенко, так и экономических вопросов и вопросов, связанных с безопасностью Украины ввиду эскалации со стороны РоSSии", – добавил он.

Напомним, в декабрьском опросе КМИС наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский – за него проголосовали бы 17% среди всех респондентов и 27,6% среди определившихся с выбором.

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