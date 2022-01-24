МИД считает преждевременным решение Госдепа США о выезде дипломатов из Украины

"Считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности".

МИД считает преждевременным решение Госдепа США о выезде дипломатов из Украины

В Министерстве иностранных дел Украины считают преждевременным решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве.

Об этом рассказал спикер МИДа Олег Николенко.

"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности", - сказал он.

Николенко отметил, что фактически кардинальных изменений в ситуации по безопасности в последнее время не произошло: угроза новых волн роSSийской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление роSSийских войск возле государственной границы началось еще в апреле прошлого года.

Он также добавил, что решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать.

Николенко призвал украинцев с пониманием относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. Украинцам, которые выезжают за границу, МИД также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "ДРУГ". Это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами.

"РоSSийская Федерация сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. В украинском и международном медиа-пространстве ширится большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, напугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие. Президент Украины, министр иностранных дел и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от ее агрессивных действий, обеспечить безопасность украинских граждан и государства. В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним, Государственный департамент США дозволив виїзд своїх дипломатів із посольства в Києві "в качестве особой предосторожности из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности". Сами дипломаты могут выехать по собственному желанию, но члены их семей должны это сделать в обязательном порядке.

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что, в отличие от американцев, Эстония не будет эвакуировать своих дипломатов.

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