Олимпиада не помешает планам Путина в отношении Украины, - Блинкен

Госсекретарь напомнил, что в 2008 году Игры не помешали РФ начать вторжение в Грузию.

Олимпиада не помешает планам Путина в отношении Украины, - Блинкен
Фото: kmu.gov.ua

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Олимпиада не помешает планам Владимира Путина в отношении Украины, если он сочтет это невыгодным для РоSSии.

Об этом он рассказал в эфире телеканала CBS.

На вопрос ведущей, может ли РоSSия отсрочить агрессию из-за Олимпиады в Пекине, ведь в 2008 году Игры не помешали ей начать вторжение в Грузию, Блинкен отметил: "Вы должны его (Путина, – ред.) спросить".

"Я так не думаю. Я думаю, что РоSSия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента Путина о том, что в их интересах. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы повлиять на этот расчет, предлагая как дипломатический путь, так и путь обороны и сдерживания. Совершенно очевидно, что агрессия будет иметь серьезные последствия. Поэтому выбор за ним", – сказал госсекретарь США.

Ранее издание Bloomberg писало, что президент Китая Си Цзиньпин предположительно попросил Путина отсрочить вторжение в Украину до конца Олимпиады в Пекине.

Как отмечается в статье, Китай потратил на проведение Олимпиады миллиарды долларов и не хочет, чтобы Путин "омрачил" это событие. Президент РФ планирует посетить Китай 4 февраля в день открытия Олимпийских игр в Пекине.

По словам командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Павлюка, среди разных сценариев 20 февраля отмечается как дата, после которой возможно вторжение – тогда завершатся не только Олимпийские игры, но и совместные роSSийско-белорусские военные учения.

Напомним, в декабре США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде 2022 года, которую будет принимать Пекин, из-за ситуации с правами человека в Китае. При этом, как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, официальная делегация США не поедет на Игры, в ней будут только спортсмены и тренеры.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году в Москве.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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