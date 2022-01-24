Путин может стремиться атаковать по нескольким направлениям и захватить 8 регионов, – командующий ООС Павлюк

Беспокойство вызывает дата 20 февраля – именно тогда в Пекине завершатся Олимпийские игры.

Путин может стремиться атаковать по нескольким направлениям и захватить 8 регионов, – командующий ООС Павлюк
Олександр Павлюк
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Победой для президента РФ Владимира Путина может быть атака Украины сразу по нескольким направлениям и захват восьми ключевых регионов, включая Днепр, Одессу и Харьков.

Такой сценарий будет означать потерю Украиной всех основных военных и промышленных мощностей, включая выход к Черному морю. Об этом командующий Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в интервью британскому The Times.

Он считает, что Путина не устроит вариант захвата только Донецка и Луганска, ему нужно нанести такой ущерб, который позволял бы манипулировать всей Украиной.

Павлюк отметил, что страна-агрессор развернула 54 боевых тактических группы, включая 36 баллистических ракет средней дальности "Искандер", некоторые из которых могут достичь Киева.

Среди разнообразных сценариев 20 февраля отмечается как дата, после которой возможно вторжение – тогда в Пекине завершатся Олимпийские игры, а в Беларуси – совместные с РФ военные учения.

"Это дата, которая нас беспокоит", – отметил Павлюк.

Командующий ООС подчеркнул, что для сопротивления захватчикам будет задействована не только армия, но и территориальная оборона.

Напомним, Министерство обороны заявило, что постоянная численность Сил территориальной обороны (ТРО) будет составлять 10 тысяч человек, но по штату особого периода подразделения могут насчитывать более 130 000. Эти силы призваны давать отпор вооруженной агрессии.

Согласно данным соцопросов, каждый второй украинский мужчина готов присоединиться к терробороне, а среди женщин этот показатель составляет 18%.

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