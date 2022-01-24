Эстония не планирует вывозить дипломатов из Украины, – посол

Кууск отметил, что в Киеве сейчас спокойно и нет никакой паники из-за возможной атаки РоSSии.

Эстония не планирует вывозить дипломатов из Украины, – посол
Каймо Кууск і Володимир Зеленський (архівне фото)
Фото: president.gov.ua

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что, в отличие от американцев, Эстония не будет эвакуировать своих дипломатов.

Об этом сообщает Delfi.

Кууск отметил, что в столице Украины сейчас спокойно и нет никакой паники из-за возможной атаки РоSSии.

"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", - сказал посол.

При этом он подчеркнул, что политическая повестка дня влияет на людей, однако президент Владимир Зеленский заявил, что не нужно позволять себя запугивать.

"Это (запугивание, - ред.) и есть цель Москвы", - сказал Кууск. Он заверил, что Украина готова защищать себя.

"Если возле твоей границы больше 100 тыс. солдат, то ты должен быть готов к активным военным действиям, именно к активным, потому что война длится уже восемь лет", - отметил посол.

"Посольство Эстонии работает в обычном режиме, работы много", – резюмировал Кууск.

Напомним, Государственный департамент США 24 января разрешил выезд своих дипломатов из посольства в Киеве "как особое предостережение из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности". Сами дипломаты могут выехать по собственному желанию, но члены их семей должны это сделать в обязательном порядке.

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