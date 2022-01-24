Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступил за снятие санкций с РоSSии

Он считает, что Франции нужно укрепить "дружеские связи" с россиянами.

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступил за снятие санкций с РоSSии
Ерік Земмур
Фото: Irish Times

Кандадит в президенты Франции Эрик Земмур выступил за снятие санкций с РоSSии. Он назвал роSSийского президента "великим главой государства, которого нужно уважать".

Соответствующий отрывок из интервью опубликовал канал France 5 в Twitter.

Земмур считает, что Франции нужно укрепить "дружеские связи" с Россией.

"Я не поклонник Путина, я просто считаю, что нам нужно быть другом РоSSии и перестать быть инструментом маневров США. Франция может продемонстрировать дружбу с Россией, сняв санкции", – заявил он.

Земмур – так называемый французский Трамп – публицист, объявивший о баллотировании в президенты в ноябре 2021 года. Земмур является резким критиком иммиграции из мусульманских стран и много раз говорил, что массовый приток мигрантов в страну должен быть остановлен. Два года назад суд приговорил его к штрафу 3000 евро за разжигание ненависти по религиозному признаку. Земмур заявил тогда, что французские мусульмане устанавливают свои законы в местах компактного проживания и коренные французы бегут оттуда.

Выборы президента во Франции запланированы на апрель 2022 года.

Действующие власти Франции поддерживают введение новых антироSSийских санций в случае еще одного вторжения. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в декабре, что РоSSия столкнется с масштабными последствиями и санкциями в случае нападения на Украину.

В январе он напомнил коллегам из Германии, Италии и Польши, а также главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, что любая очередная военная агрессия в отношении Украины повлечет за собой масштабные последствия и будет иметь высокую цену, в том числе ограничительные меры, скоординированные с партнерами.

Он также упомянул о том, что Франция продолжает прилагать усилия в рамках Нормандского формата по деэскалации напряженности в Украине и вокруг нее, а также по продвижению реализации Минских соглашений.

Активную поддержку Украине выражает и президент Франции Эммануэль Макрон. В январе он призвал Европу инвестировать в свою систему коллективной безопасности на фоне агрессивных шагов РоSSии. Он также призвал к "откровенному" диалогу ЕС с Россией.

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