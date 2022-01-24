Украинские католические епископы в США выступили с обращением из-за агрессии РФ против Украины

Епископы призвали молиться за мир и справедливость в Украине, бороться с ложью и роSSийской дезинформацией, поддерживать людей на линии разграничения и помогать жертвам роSSийской агрессии.

Украинские католические епископы в США выступили с обращением из-за агрессии РФ против Украины
Владыка Борис Гудзяк
Фото: Макс Требухов

Украинские католические епископы в США подписали совместное обращение и начали сбор пожертвований пострадавшим от роSSийской агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении Филадельфийской митрополии УГКЦ.

В ней говорится, что в течение рождественских праздников РоSSия разместила на границах с Украиной более 100 тыс. своих военных.

"Сегодня весь мир наблюдает и спрашивает: как можно наказывать войной независимое государство за его желание свободы слова, совести, развития гражданского общества, ответственного правления и других свобод?", - говорится в заявлении.

Епископы напомнили о последствиях роSSийской агрессии в отношении Украины.

"Сколько это еще будет продолжаться? Сколько еще будет разбитых семей, обездоленных вдов и сирот, гореваных отцов и матерей, бабушек и дедушек? Сколько еще будет разрушенных церквей, мечетей и синагог, школ и больниц, мостов и дорог, домов и квартир, заводов и а еще сколько миллионов людей в Украине обеднеют, потеряют работу и дома и будут вынуждены бежать из своей страны? Как долго криминальные группировки, управляемые агрессором, бездумно будут опустошать и разорять? Сколько еще коварных кибератак, парализующих целую страну? Еще сколько будет продолжаться издевательство над свободолюбивым народом и как долго террористы будут пытать захваченных заложников? Когда это прекратится?! – сказано в заявлении.

"Война в Украине реальна. Она убивает, калечит и уничтожает каждый день. Если роSSийское вторжение усилится, оно принесет миллионы беженцев, еще больше убитых и раненых, еще больше слез и боли. Тем не менее, народ Украины смело переносит терпение. Их жизнь под угрозой, и они нуждаются в нашей поддержке и солидарности", - говорится в обращении.

Епископы призвали молиться за мир и справедливость в Украине, бороться с ложью и роSSийской дезинформацией, поддерживать людей на линии разграничения и помогать жертвам роSSийской агрессии.

Они также объявили сбор пожертвований, внести вклад можно по ссылке - https://ukrarcheparchy.us/donate.

Обращение подписали Митрополит Украинской Католической Церкви в США Борис Гудзяк, Епископ Стемфордской епархии Павел Хомницкий, Епископ Чикагской епархии святого Николая Венедикт Алексийчук, Епископ Пармской епархии святого Иосафата Богдан Данило и Епископ-Помощник.

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