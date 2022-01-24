Оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен военный

За прошедшие сутки, 23 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы десять нарушений режима прекращения огня, восемь из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Водяного враг четырежды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Вблизи Попасной роSSийские наемники дважды производили обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Катериновки открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Новозвановки роSSийско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм. В окрестностях Причепиловки противник обстреливал позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 24 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в воскресенье, 23 января, в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В течение субботы, 22 января, на Донбассе оккупанты стреляли три раза, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате был ранен украинский воин.

Ранее на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировали размещение 101 единиц военной техники вооруженных формирований РоSSийской Федерации, размещенной с нарушением Минских договоренностей.