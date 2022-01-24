Оккупанты семь раз нарушили на Донбассе тишину

С начала воскресенья, 23 января, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Враг шесть раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Вблизи Попасной русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Новозвановки роSSийско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.

Напомним, в течение субботы, 22 января на Донбассе оккупанты стреляли три раза, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате был ранен украинский воин.

20 января в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано пять нарушений со стороны роSSийских оккупантов.