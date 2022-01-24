Госдеп США официально разрешил выезд своих дипломатов из Украины и обязал уехать их родных

Пока что дипломаты могут сами решать, покидать ли им Украину.

Госдеп США официально разрешил выезд своих дипломатов из Украины и обязал уехать их родных
Фото: topwar.ru

Государственный департамент США 24 января разрешил добровольный выезд своих дипломатов из посольства в Киеве "как особое предостережение из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности".

Об этом сообщили в Twitter посольства США в Киеве.

Сами дипломаты могут выехать по собственному желанию, но члены их семей должны это сделать в обязательном порядке.

"Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не является обязательным. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней", – отметили в посольстве.

В дипучреждении подчеркнули, что консультировались с украинским правительством и посольствами стран НАТО по поводу разрешения на выезд своих дипломатов.

Госдеп также обновил четвертый уровень опасности по поводу рекомендаций не путешествовать в Украину. Раньше это не советовали делать ввиду ковида, теперь – "из-за усиления угроз значительных военных действий РоSSии против Украины".

"Мы продолжаем подтверждать нашу поддержку украинского народа и делаем нынешний шаг, потому что привержены одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента – безопасности наших дипломатов и американского народа. Соединенные Штаты подчеркивают, что посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы. Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном/обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил Россией в Украине и вокруг нее", – заверили в посольстве.

Там также напомнили, что от РоSSии зависит дальнейшее развитие событий.

"Соединенные Штаты постоянно говорят о двух путях, которые РоSSия может выбрать: диалог и дипломатия или эскалация и массированные последствия. В то время как Соединенные Штаты продолжают идти по пути диалога и дипломатии, если РоSSия выберет эскалацию и массированные последствия из-за значительных военных действий против Украины, нынешняя непредсказуемая ситуация в отношении безопасности, в частности, вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и в контролируемой Россией Восточной Украине, может ухудшиться без предупреждения", – добавили в посольстве.

Граждан США в Украине предупредили, что военные действия РоSSии могут начаться в любой момент, и правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать американских граждан в столь непредсказуемой ситуации. Поэтому находящиеся в Украине американцы должны при необходимости самостоятельно спланировать выезд.

21 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты изучают возможность эвакуации членов семей находящихся в Украине дипломатов на фоне стягивания роSSийских войск к украинской границе.

На следующий день телерадиокомпания CNN сообщила, что эвакуация американских дипломатов может начаться на следующей неделе.

В посольстве США в Киеве работают около 175 американских граждан и более 350 украинцев. Посла США в Украине нет больше двух лет. Дипломатическую миссию возглавляет временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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