"Наносят ущерб отношениям Украины и ФРГ": в МИД отреагировали на заявления премьера Баварии

Такие заявления "наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии РоSSии".

"Наносят ущерб отношениям Украины и ФРГ": в МИД отреагировали на заявления премьера Баварии
Фото: facebook Ніколенка

Высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера наносят ущерб двусторонним отношениям Украины и Германии и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии РоSSии против Украины и агрессивных действий против других стран Европы.

Об этом в комментарии LB.ua заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"На фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации с безопасностью в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера. Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии РоSSии против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", – сказал Николенко.

Он отметил, что именно разрушение единства в сдерживании РоSSии – вот чего сейчас стремятся в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы.

"Подыгрывать им в этом значит в целом подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы", - подчеркнул Николенко.

По его словам, господин Зедер отмечает важность поставки роSSийских энергоносителей в Германию, однако газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что РоSSия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля по Германии: убийство роSSийскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации немецкого общества. Призываем господина Зедера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия РоSSии", - сказал Николенко.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер вступился за РоSSию. В интервью изданию faz.net заявил, что РоSSия – это сложный партнер, но не враг Европы, а вопрос включения Украины в НАТО не стоит сейчас на повестке дня.

Напомним, вчера возник скандал с ФРГ – командующий ВМС заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что Украина не может отвечать критериям членства в НАТО. Поэтому, а также через позицию по предоставлению вооружения, МИД Украины вызвал посла Германии Анку Фельдгузен. Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.

Германия не только отказывает Киеву в поставках оружия, но блокирует экспорт Эстонией вооружения в Украину. Речь идет о гаубице Д-30 восточногерманского происхождения.

По мнению немецких чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем они уже есть сейчас. Позиция по непоставке оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

В то же время, Германия оказывает Украине другую помощь. К примеру, в Украину передадут мобильный полевой госпиталь стоимостью более 5 млн евро. В Германии также лечат тяжелораненых украинских военных.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
МИД Великобритании заявило, что РоSSия хочет "поставить" президентом Украины Евгения МураеваМИД Великобритании заявило, что РоSSия хочет "поставить" президентом Украины Евгения Мураева
Блок рекламы


Похожие новости
Госдеп США официально разрешил выезд своих дипломатов из Украины и обязал уехать их родныхГосдеп США официально разрешил выезд своих дипломатов из Украины и обязал уехать их родных
Премьер Баварии исключает вступление Украины в НАТО и выступает против жестких антироSSийских санкцийПремьер Баварии исключает вступление Украины в НАТО и выступает против жестких антироSSийских санкций
МИД Великобритании заявило, что РоSSия хочет "поставить" президентом Украины Евгения МураеваМИД Великобритании заявило, что РоSSия хочет "поставить" президентом Украины Евгения Мураева
Bild: Германия разрабатывает план эвакуации из Украины семей дипломатовBild: Германия разрабатывает план эвакуации из Украины семей дипломатов
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
Зеленский: чтобы отсчет независимой Украины больше не прерывался, необходимо единство украинского народаЗеленский: чтобы отсчет независимой Украины больше не прерывался, необходимо единство украинского народа
США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Украины, - BloombergСША рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Украины, - Bloomberg
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
Из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, исключили 55 человек за годИз списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, исключили 55 человек за год
Новые санкции США сигнализируют РФ, что сдавать интересы Украины на пользу кому-либо они не планируют, - МошенецНовые санкции США сигнализируют РФ, что сдавать интересы Украины на пользу кому-либо они не планируют, - Мошенец
Последние новости
Подгружаем последние новости