"Наносят ущерб отношениям Украины и ФРГ": в МИД отреагировали на заявления премьера Баварии

Высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера наносят ущерб двусторонним отношениям Украины и Германии и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии РоSSии против Украины и агрессивных действий против других стран Европы.

Об этом в комментарии LB.ua заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"На фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации с безопасностью в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера. Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии РоSSии против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", – сказал Николенко.

Он отметил, что именно разрушение единства в сдерживании РоSSии – вот чего сейчас стремятся в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы.

"Подыгрывать им в этом значит в целом подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы", - подчеркнул Николенко.

По его словам, господин Зедер отмечает важность поставки роSSийских энергоносителей в Германию, однако газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что РоSSия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля по Германии: убийство роSSийскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации немецкого общества. Призываем господина Зедера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия РоSSии", - сказал Николенко.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер вступился за РоSSию. В интервью изданию faz.net заявил, что РоSSия – это сложный партнер, но не враг Европы, а вопрос включения Украины в НАТО не стоит сейчас на повестке дня.

Напомним, вчера возник скандал с ФРГ – командующий ВМС заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что Украина не может отвечать критериям членства в НАТО. Поэтому, а также через позицию по предоставлению вооружения, МИД Украины вызвал посла Германии Анку Фельдгузен. Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.

Германия не только отказывает Киеву в поставках оружия, но блокирует экспорт Эстонией вооружения в Украину. Речь идет о гаубице Д-30 восточногерманского происхождения.

По мнению немецких чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем они уже есть сейчас. Позиция по непоставке оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

В то же время, Германия оказывает Украине другую помощь. К примеру, в Украину передадут мобильный полевой госпиталь стоимостью более 5 млн евро. В Германии также лечат тяжелораненых украинских военных.