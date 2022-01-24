Порошенко: личное обязательство не запрещает участия в заседании Совета Украина-НАТО

По словам лидера "Евросолиданости", указание заблокировать ему выезд из Украины дал лично Зеленский.

Порошенко: личное обязательство не запрещает участия в заседании Совета Украина-НАТО
Фото: Макс Требухов

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в своем видеообращении сообщил, что власти заблокировали его участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО. По словам пятого президента, это доказывает неадекватность власти, потому что его международная деятельность нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства государства.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента Украины, что Европейскую Солидарность в Парламентской Ассамблее НАТО представляю именно я. Есть представление главы о составе украинской делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО с моим участием. Есть военные билеты в Брюссель – и, что важно, билет назад", - говорит Порошенко.

"Я подчеркиваю, что личное обязательство, которое на меня наложил суд, не запрещает загранкомандировки, нужно только разрешение следователей. Но лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи, запланированные на эту неделю. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны власти – во время войны", – отмечает лидер партии.

"Какую вавку в голове надо иметь, чтобы в условиях общеевропейской военной тревоги чинить препятствия моей дипломатической деятельности? Ведь она нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства", - констатирует Петр Порошенко.

Он также отметил, что с начала года Зеленский еще ни разу не брал в руки свою "любимую погремушку" – так и не созвал СНБО, чтобы рассмотреть ситуацию на границе с Россией и Беларусью.

"Зато уже несколько раз собирал совещания по давлению на Апелляционный суд. Чтобы вместо личного обязательства упрятать меня за решетку. Это его с Коломойским мечта", – замечает Петр Порошенко.

"Вместо того чтобы бороться с Путиным, он борется со мной", – говорит Порошенко.

"Имеем то, что имеем. И имеем такого, какого имеем. От него, к сожалению, зависит судьба Украины", – говорит Порошенко.

"Как история, так и будущее велят объединять, а не раскалывать украинскую нацию. Совместно работать над укреплением международной коалиции и антироSSийского фронта. Всех нас, незеленых, антизеленых и самых зеленых, должны объединить синий и желтый цвета украинского флага и большая общая цель. Я надеюсь, так и будет", – резюмирует пятый президент.

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