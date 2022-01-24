Премьер Баварии исключает вступление Украины в НАТО и выступает против жестких антироSSийских санкций

РоSSия – это сложный партнер, но не враг Европы.

Премьер Баварии исключает вступление Украины в НАТО и выступает против жестких антироSSийских санкций
Маркус Зедер
Фото: ЕРА/UPG

РоSSия – это сложный партнер, но не враг Европы. А вопрос приема Украины в НАТО не стоит сейчас в повестке дня.

Об этом в интервью изданию faz.net заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

"Это серьезная ситуация, когда на границах Европы обостряются конфликты. Самое главное, мы должны исключить агрессию и избежать эскалации. Никто не может хотеть войны в Европе. При этом необходимо уважать территориальную целостность и независимость в соответствии с международным правом. Но постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против РоSSии сами по себе не могут быть решением", – сказал он.

Он объяснил это тем, что с одной стороны, санкции долгое время мало действуют, а с другой – потому, что эти новые санкции часто так же наносят нам вред. "Например, исключение РоSSии из финансовой системы SWIFT. Закрытие газопровода “Северный поток-2” в Балтийском море или вообще прекращение всех поставок газа из РоSSии повлияло бы и на нашу страну", – сказал Зедер.

Он подчеркнул, что даже во время самой плохой холодной войны не было сомнений в энергетической связи между Советским Союзом и Германией.

Чиновник считает, что вопрос включения Украины в НАТО сейчас вообще не актуален.

“При всей оправданной критике РоSSии в какой-то момент Западу придется ответить на ключевой вопрос: есть ли план расширения НАТО за счет включения Украины или нет? Вы, конечно, не можете позволить РоSSии что-либо диктовать здесь. Но вы все равно должны дать ответ. На мой взгляд, понтяно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет на повестке дня”, – говорится в интервью.

Он добавил, что не может представить себе поставки немецкого оружия Украине.

Напомним, вчера возник скандал с ФРГ – командующий ВМС заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что Украина не может соответствовать критериям членства в НАТО. Из-за этого, а также из-за позиции по предоставлению вооружения, МИД Украины вызвал посла Германии Анку Фельдгузен. Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах впоследствии подал в отставку.

Германия не только отказывает Киеву в поставках оружия, но и блокирует экспорт Эстонией вооружения в Украину. Речь идет о гаубице Д-30 восточногерманского происхождения.

По мнению немецких чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем они уже есть сейчас. Позиция относительно непоставки оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

В то же время Германия оказывает Украине другую помощь. Например, в Украину передадут мобильный полевой госпиталь стоимостью свыше 5 млн евро. В Германии также лечатся тяжелораненые украинские военные.

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