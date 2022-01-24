Папа Римский провозгласил 26 января Днем молитвы за мир в Украине

"С тревогой слежу за ростом напряжения, которое угрожает миру в Украине".

Папа Римский провозгласил 26 января Днем молитвы за мир в Украине
Папа Франциск
Фото: Facebook-страница Андрея Юраша

Папа Римский Франциск в сегодняшнем воскресном обращении к верующим "Ангел Господень" снова вспомнил Украину. Об этом пишут “Новости Ватикана”.

“С тревогой слежу за нарастанием напряжения, которое грозит нанести новый удар по миру в Украине и подорвать безопасность на всем европейском континенте, что имеет еще более широкие последствия. Обращаюсь с горячим призывом ко всем людям доброй воли возносить молитвы ко Всемогущему Богу, чтобы каждое политическое действие и инициатива больше служили общечеловеческому братству, а не частичным интересам", – отметил Папа.

Он добавил, что тот, кто преследует свои цели во вред другим, тот презирает собственное призвание человека, потому что все мы созданы братьями и сестрами.

«Поэтому с обеспокоенностью, учитывая существующее напряжение, предлагаю, чтобы следующая среда, 26 января, была Днем молитвы за мир», – добавил Папа Франциск.

Напомним, в начале января Папа Римский призвал найти решение для прекращения войны в Украине.

Он также упомянул об Украине в ежегодном послании Urbi et Orbi («Городу и миру»), которое произнес 24 декабря, в Рождество Христово.

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