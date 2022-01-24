Завтра министры иностранных дел стран ЕС вынесут очередное предупреждение Москве

Европейский Союз будет готов ввести санкции против РоSSии "в течение нескольких дней" в случае военного нападения на Украину.

Об этом пишет theguardian.com со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС .

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник, 24 января, вынесут очередное предупреждение Москве на фоне "тлеющего напряжения из-за наращивания Россией 100 000 военнослужащих и тяжелого вооружения вдоль границы с Украиной".

Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформирует министров по видеосвязи о своих переговорах с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым в Женеве. "Последние дипломатические усилия не привели к прорыву, но обе стороны согласились продолжить переговоры", - отмечает издание.

Источники в ЕС пессимистично относятся к тому, что Кремль отказывается от максималистских требований, которые "фактически предоставили бы РоSSии сферу влияния в Восточной Европе". Однако на встрече министров в понедельник конкретные санкции не будут обсуждаться.

Ожидается, что они повторят предварительные заявления ЕС о «масштабных последствиях», не прибегая к конкретике.

“Если произойдет очень серьезное развитие событий (роSSийские войска пересекают границу), реакция будет очень быстрой, реакция будет очень четкой. И снова – это будет вопрос дней… не вопрос недель”, – сказал чиновник.

Он предположил, что среди 27 стран блока будет "еще более чрезвычайное" единство, чем в 2014 году, когда были одобрены веские экономические санкции против РоSSии.

Напомним, Великобритания готова поддерживать Украину в случае вторжения РоSSии, однако вряд ли направит к нам своих военных.