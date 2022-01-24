Завтра министры иностранных дел стран ЕС вынесут очередное предупреждение Москве

Конкретные санкции не будут обсуждаться.

Завтра министры иностранных дел стран ЕС вынесут очередное предупреждение Москве

Европейский Союз будет готов ввести санкции против РоSSии "в течение нескольких дней" в случае военного нападения на Украину.

Об этом пишет theguardian.com со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник, 24 января, вынесут очередное предупреждение Москве на фоне "тлеющего напряжения из-за наращивания Россией 100 000 военнослужащих и тяжелого вооружения вдоль границы с Украиной".

Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформирует министров по видеосвязи о своих переговорах с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым в Женеве. "Последние дипломатические усилия не привели к прорыву, но обе стороны согласились продолжить переговоры", - отмечает издание.

Источники в ЕС пессимистично относятся к тому, что Кремль отказывается от максималистских требований, которые "фактически предоставили бы РоSSии сферу влияния в Восточной Европе". Однако на встрече министров в понедельник конкретные санкции не будут обсуждаться.

Ожидается, что они повторят предварительные заявления ЕС о «масштабных последствиях», не прибегая к конкретике.

“Если произойдет очень серьезное развитие событий (роSSийские войска пересекают границу), реакция будет очень быстрой, реакция будет очень четкой. И снова – это будет вопрос дней… не вопрос недель”, – сказал чиновник.

Он предположил, что среди 27 стран блока будет "еще более чрезвычайное" единство, чем в 2014 году, когда были одобрены веские экономические санкции против РоSSии.

Напомним, Великобритания готова поддерживать Украину в случае вторжения РоSSии, однако вряд ли направит к нам своих военных.

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