В Харькове восстановили мемориальную доску языковеду Юрию Шевелеву

Ее уничтожили еще в 2013 году.

Фото: Телеграм-канал Алексея Гончаренко

В Харькове восстановили мемориальную доску выдающемуся ученому, языковеду Юрию Шевелеву.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ее уничтожили еще в 2013 году с разрешения Харьковского горсовета и бывшего мэра Геннадия Кернеса, заметил депутат.

"Все эти годы шла борьба за ее восстановление: суд выносил решение о возвращении доски, но власть игнорировала все", - отметил он.

В то же время после депутатского обращения Гончаренко Нацполиция возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование относительно невыполнения решения суда.

“Но это история с хэппи-эндом! Мы добились возвращения мемориальной доски на место, где она должна быть – на ул. Сумской, 17”. – добавил нардеп.

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