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2022-01-24
В Харькове восстановили мемориальную доску языковеду Юрию Шевелеву
Ее уничтожили еще в 2013 году.
Фото: Телеграм-канал Алексея Гончаренко
В Харькове восстановили мемориальную доску выдающемуся ученому, языковеду Юрию Шевелеву.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Ее уничтожили еще в 2013 году с разрешения Харьковского горсовета и бывшего мэра Геннадия Кернеса, заметил депутат.
"Все эти годы шла борьба за ее восстановление: суд выносил решение о возвращении доски, но власть игнорировала все", - отметил он.
В то же время после депутатского обращения Гончаренко Нацполиция возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование относительно невыполнения решения суда.
“Но это история с хэппи-эндом! Мы добились возвращения мемориальной доски на место, где она должна быть – на ул. Сумской, 17”. – добавил нардеп.