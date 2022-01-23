Украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставить оружие – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разочарован отказом Германии предоставить разрешение на поставку оборонительного оружия.

Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня, как министра иностранных дел", – отметил Кулеба.

Он добавил, что с уважением относится к ссылкам Германии на прошлое, объясняющее политику по экспорту оружия, но не может с этим согласиться.

"Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск еще одного военного конфликта с РФ . Просто потому, что Путин (президент РФ . – Ред.) не начнет новую атаку, если будет знать, что цена будет слишком высокой", – считает министр иностранных дел Украины.

Напомним, Германия не только отказывает Киеву в поставках оружия, но и блокирует экспорт Эстонией вооружения в Украину. Речь идет о гаубице Д-30 восточногерманского происхождения.

По мнению немецких чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем они уже есть сейчас. Позиция относительно непоставки оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

В то же время Германия оказывает Украине другую помощь. Например, в Украину передадут мобильный полевой госпиталь стоимостью свыше 5 млн евро. В Германии также лечатся тяжелораненые украинские военные.