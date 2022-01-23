Австрия поддерживает санкции против РоSSии, но не в газовом секторе
Глава МИД отметил, что Европа зависима от роSSийских энергоносителей.
Австрия поддерживает быстрые и жесткие санкции против РоSSии в случае ее нового вторжения в Украину, но выступает против ограничительных мер в газовом секторе.
Об этом в интервью Die Presse сообщил австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг.
"В случае эскалации будет четкий, недвузначный и быстрый ответ", – заявил он.
Глава МИД Австрии не исключает, что среди санкций будет и отключение РФ от международной платежной системы SWIFT. Но он убежден, что ЕС не должен облагать санкциями поставку роSSийского газа, а "Северный поток-2" не должен использоваться для "нагнетания угрозы".
Шалленберг заявил, что Европа зависит от энергоносителей РоSSии, и "мы не можем изменить это за ночь, если хотим иметь тепло и электричество".
Напомним, 13 января в Вене состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, что практически было третьим раундом переговоров РоSSии с Западом. Страны-члены НАТО предупреждают РоSSии о всеобъемлющих и мощных санкциях в случае ее нового вторжения в Украину, а РФ тем временем выдвигает требования гарантировать не брать в Альянс новых членов, включая Украину, и вывести натовский контигент из европейских стран, которые присоединились к блоку после 1997 года.