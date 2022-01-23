Австрия поддерживает санкции против РоSSии, но не в газовом секторе

Глава МИД отметил, что Европа зависима от роSSийских энергоносителей.

Австрия поддерживает санкции против РоSSии, но не в газовом секторе
Александр Шалленберг
Фото: wiki

Австрия поддерживает быстрые и жесткие санкции против РоSSии в случае ее нового вторжения в Украину, но выступает против ограничительных мер в газовом секторе.

Об этом в интервью Die Presse сообщил австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг.

"В случае эскалации будет четкий, недвузначный и быстрый ответ", – заявил он.

Глава МИД Австрии не исключает, что среди санкций будет и отключение РФ от международной платежной системы SWIFT. Но он убежден, что ЕС не должен облагать санкциями поставку роSSийского газа, а "Северный поток-2" не должен использоваться для "нагнетания угрозы".

Шалленберг заявил, что Европа зависит от энергоносителей РоSSии, и "мы не можем изменить это за ночь, если хотим иметь тепло и электричество".

Напомним, 13 января в Вене состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, что практически было третьим раундом переговоров РоSSии с Западом. Страны-члены НАТО предупреждают РоSSии о всеобъемлющих и мощных санкциях в случае ее нового вторжения в Украину, а РФ тем временем выдвигает требования гарантировать не брать в Альянс новых членов, включая Украину, и вывести натовский контигент из европейских стран, которые присоединились к блоку после 1997 года.

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