США имеют доказательства о намерениях РоSSии “поставить” в Украине лояльную к Кремлю власть, что является аналогичным доказательствам Великобритании.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на источники, имеющие доступ к данным американской и британской разведки.

"Так, мы видели разведывательные данные о том, что РоSSия ищет способы минимизировать длительную затяжную войну. Включая такие вещи, как создание лояльного правительства и использование его шпионских агентств для разжигания инакомыслия”, – отметил информатор.

Другой источник сообщил, что США "имеют такую же информацию".

Напомним, глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что РоSSия хочет привести к власти в Украине пророSSийских политиков. В частности, кандидатом на роль президента Украины называют бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

В МИД РоSSии заявления Лондона назвали дезинформацией.