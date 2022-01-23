США имеют схожие с британскими доказательства о планах Кремля в Украине, – CNN

РоSSия ищет способы минимизировать затяжную войну.

США имеют схожие с британскими доказательства о планах Кремля в Украине, – CNN
Фото: betterworldcampaign.org

США имеют доказательства о намерениях РоSSии “поставить” в Украине лояльную к Кремлю власть, что является аналогичным доказательствам Великобритании.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на источники, имеющие доступ к данным американской и британской разведки.

"Так, мы видели разведывательные данные о том, что РоSSия ищет способы минимизировать длительную затяжную войну. Включая такие вещи, как создание лояльного правительства и использование его шпионских агентств для разжигания инакомыслия”, – отметил информатор.

Другой источник сообщил, что США "имеют такую же информацию".

Напомним, глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что РоSSия хочет привести к власти в Украине пророSSийских политиков. В частности, кандидатом на роль президента Украины называют бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

В МИД РоSSии заявления Лондона назвали дезинформацией.

22 января в Киев прибыла первая часть пакета помощи в сфере безопасности, недавно одобренной президентом США Джо Байденом для Украины.

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