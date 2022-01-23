Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

Враг стрелял 7 раз.

Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного
Фото: pravda.com.ua

В течение субботы, 22 января, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты стреляли три раза, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Недалеко от Майского и непосредственно по населенному пункту Майское враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного Донецкой области русские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и противотанковых ручных гранатометов.

Кроме этого, противник задействовал беспилотник, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на утро воскресенья, 23 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., а также гранатометов различных систем.

Напомним, 20 января в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано пять нарушений со стороны русских оккупантов.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в те же сутки зафиксировали размещение 101 единиц военной техники вооруженных формирований РоSSийской Федерации, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

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