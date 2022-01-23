Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного
Враг стрелял 7 раз.
В течение субботы, 22 января, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты стреляли три раза, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Недалеко от Майского и непосредственно по населенному пункту Майское враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного Донецкой области русские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и противотанковых ручных гранатометов.
Кроме этого, противник задействовал беспилотник, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.
По состоянию на утро воскресенья, 23 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., а также гранатометов различных систем.
Напомним, 20 января в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано пять нарушений со стороны русских оккупантов.
Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в те же сутки зафиксировали размещение 101 единиц военной техники вооруженных формирований РоSSийской Федерации, размещенной с нарушением Минских договоренностей.