В Министерстве иностранных дел РоSSии назвали это заявление дезинформацией.

РоSSия хочет привести к власти в Украине пророSSийских политиков, кандидатом на роль президента Украины называют бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Об этом пишет bbc.com со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

Глава британского МИД Элизабет Трасс заявила, что эта информация "проливает свет на масштабы роSSийской деятельности, направленной на подрыв Украины и дает представление о мышлении Кремля".

В МИДе РоSSии заявления Лондона назвали дезинформацией.

"Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжения вокруг Украины", – говорится в заявлении МИД РоSSии.

?? Дезинформация @FCDOGovUK — cвидетельство того, что именно страны #НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины.



Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига. pic.twitter.com/MHSieBc2tS — МИД РоSSии ?? (@MID_RF) January 22, 2022

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, прекратить распространять чепуху и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - добавила РоSSия.

45-летний Евгений Мураев – бывший регионал, депутат двух созывов украинского парламента, избиравшийся в 2012 и 2014 годах.

Мураев был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. На парламентских выборах 2019 года Мураев не смог попасть в парламент. Согласно информации украинских СМИ , он владел телеканалом NewsOne, затем основал телеканал НАШ.

Он неоднократно высказывался за внеблоковый статус и децентрализацию власти.

При этом против Мураева с 2018 года действуют роSSийские санкции. Он их связывает со своим конфликтом с Виктором Медведчуком, которого считают кумом Путина.

“В моей семье там арестованы активы. Как у британских спецслужб и форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет РоSSия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос мистеру Бину", - заявил Мураев, комментируя сообщения британских властей.

Напомним, Трасс ранее заявила, что, напав на Украину, РоSSия совершит огромную стратегическу ошибку.

Она предупредила, что в Украине РоSSия окажется втянутой в конфликт, подобный войне в Афганистане и Чечне.