Глава ВМС Германии подал в отставку после заявлений о Крыме

Шенбах заявил, что его заявления отражают только его личное мнение.

Глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.

Об этом пишет Немецкая волна с ссылкой на министерство обороны.

Накануне Шенбах во время визита в Индию заявил, что "Крымский полуостров потерян, он никогда не вернется". Он также назвал чепухой разговоры о вторжении роSSийских войск на территорию Украины и заявил, что президент РоSSии хочет "уважения", которого, вероятно, "заслуживает".

Шенбах написал позже в Твиттере, что его заявления отражают только его личное мнение, а не позицию министерства обороны ФРГ.

“Небрежно, неправильно оценил ситуацию, я не должен был этого делать. Здесь толковать нечего, это была очевидная ошибка”, – заявил глава ВМС.

Напомним, Министерство обороны ФРГ категорически дистанцировалось от заявлений Шенбаха.

Шенбах должен отчитаться перед генеральным инспектором германских вооруженных сил Эберхардом Цорном.

После неприемлемых заявлений главы немецкого ВМС Министерство иностранных дел Украины віызвало посла Германии Анку Фельдгузен.