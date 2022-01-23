Макрон за три месяца до выборов сохраняет самый высокий рейтинг во Франции

Первый тур президентских выборов состоится 10 апреля.

Макрон за три месяца до выборов сохраняет самый высокий рейтинг во Франции
Фото: Lb.ua

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в президентской гонке за три месяца до даты голосования. Он опережает своих ближайших конкуренток на 10 процентных пунктов, пишет RFI со ссылкой на результаты опроса, проводившегося 14-17 января группой Ipsos-Sopra Steria.

Если бы первый тур выборов прошел в ближайшее воскресенье, то действующий французский президент получил бы 25% голосов избирателей. Его ближайшие конкурентки - лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен и кандидат от правых "Республиканцев" Валери Пекрес набрали по 15,5% голосов каждая.

Во втором туре, по данным того же опроса, Макрон победил бы Марин Ле Пен с результатом 57% против 43% голосов. В случае выхода во второй тур представительницы "Республиканцев" действующий президент мог бы рассчитывать на 54% голосов против 46% у Пекрес.

Еще один участник президентской гонки, крайний правый публицист Эрик Земмур пока имеет поддержку только 13% избирателей и занимает четвертое место в рейтинге претендентов на президентское кресло.

Политики левого толка имеют мало шансов на выход во второй тур. За лидера крайней левой "Непокорной Франции" Жан-Люка Меланшона готовы проголосовать 8% избирателей, кандидат от "зеленых" Янник Жадо получил бы только 7% голосов, бывший министр юстиции Кристиан Тобира – 5%, а глава Парижа Анн Идальго – 3,5 % голосов избирателей.

Первый тур президентских выборов пройдет во Франции 10 апреля. Если во время голосования ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится через две недели - 24 апреля. О своем намерении участвовать в выборах уже заявили 14 кандидатов. Действующий глава государства Эммануэль Макрон еще официально не объявил о своей кандидатуре.

В 2017 году Макрон победил на выборах президента Франции. Во втором туре его соперницей была Ле Пен.

Макрон стал 25-м президентом Франции. В этой должности он сменил социалиста Франсуа Олланда, отказавшегося от повторного баллотирования из-за крайне низких рейтингов.

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