Bild: Германия разрабатывает план эвакуации из Украины семей дипломатов

План будет реализован при ухудшении ситуации.

Bild: Германия разрабатывает план эвакуации из Украины семей дипломатов
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел Германии разрабатывает план по эвакуации семей дипломатов на случай роSSийского вторжения в Украину и ухудшения ситуации безопасности.

Об этом сообщило в субботу немецкое издание Bild с ссылкой на неназванные источники.

При этом министерство иностранных дел Германии подчеркнуло, что действительно следит за безопасностью сотрудников дипломатических представительств в Украине, но "пока не принимает никаких мер по сокращению штата посольства или их семей".

Наапомним, что в начале этой недели появились неподтвержденные сообщения о выезде из Украины семей роSSийских дипломатов.

По неподтвержденным данным, на следующей неделе также могут выехать из Украины семьи американских дипломатов.

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