Госдеп опроверг сообщение о планах эвакуации в посольстве США в Украине
Специальные самолеты за семьями дипломатов отправлять не собираются.
Государственный департамент США в комментарии "Голосу Америки" " опроверг сообщения ряда американских СМИ о намерении эвакуировать часть сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.
По словам чиновника Госдепа, приказ об эвакуации не поступал.
Другой собеседник издания в Государственном департаменте США сообщил, что Соединенные Штаты осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации, как всегда, в случае, если ситуация ухудшится.
"Мы уже находимся на четвертом уровне по рекомендациям по путешествиям в Украину из-за COVID и посоветовали гражданам США быть информированными о сообщении о том, что РоSSия планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. В настоящее время для поддержки вылета доступны коммерческие рейсы", - заявил он в электронном письме.
Напомним, что 21 января агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты изучают возможность эвакуации членов семей находящихся в Украине дипломатов на фоне стягивания роSSийских войск к украинской границе.
На следующий день телеканал CNN заявил, что США якобы предупредили Украину о намерении начать эвакуацию семей дипломатов "вероятно уже на следующей неделе". Другой телеканал Fox News со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что Госдеп приказал с понедельника начать эвакуацию членов семей сотрудников посольства США в Украине.