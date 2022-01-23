Госдеп опроверг сообщение о планах эвакуации в посольстве США в Украине

Государственный департамент США в комментарии "Голосу Америки" " опроверг сообщения ряда американских СМИ о намерении эвакуировать часть сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

По словам чиновника Госдепа, приказ об эвакуации не поступал.

Другой собеседник издания в Государственном департаменте США сообщил, что Соединенные Штаты осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации, как всегда, в случае, если ситуация ухудшится.

"Мы уже находимся на четвертом уровне по рекомендациям по путешествиям в Украину из-за COVID и посоветовали гражданам США быть информированными о сообщении о том, что РоSSия планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США . В настоящее время для поддержки вылета доступны коммерческие рейсы", - заявил он в электронном письме.

Напомним, что 21 января агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты изучают возможность эвакуации членов семей находящихся в Украине дипломатов на фоне стягивания роSSийских войск к украинской границе.