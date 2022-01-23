Признание "ЛНР" и "ДНР" будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей, - Кулеба

"Ответственность за ситуацию лежит на РоSSийской Федерации".

Признание "ЛНР" и "ДНР" будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей, - Кулеба
Фото: предоставлено Дмитрием Кулебой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет расценивать возможное признание Россией независимости оккупированных ею территорий на Донбассе как выход из Минских договоренностей.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Возможное признание "ЛНР" и "ДНР" РоSSийской Федерацией станет очевидным и полным выходом РоSSии из Минских договоренностей", - предупредил министр.

Он подчеркнул, что "ответственность за ситуацию и за будущее выполнение Минских договоренностей лежит на РоSSийской Федерации".

Напомним, что ранее на этой неделе роSSийские коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым предложили Государственной думе рассмотреть проект постановления по поводу обращения к Владимиру Путину о необходимости признать "ЛНР" и "ДНР" "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

Независимость ОРДЛО от Украины признала только Южная Осетия, которое само не является государством и не входит в состав ООН.

Украина рассматривает эти районы как оккупированные Россией.

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