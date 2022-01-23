РоSSия возмущена развитием украинского языка в Украине

В Министерстве иностранных дел РФ пожаловались на то, что в Украине украинский язык приходит на смену русскому в разных сферах, в частности в образовании.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ .

Госдепартамент США 20 января опубликовал информационный бюллетень о роSSийской дезинформации в отношении Украины, в котором среди прочего обратил внимание на то, что в оккупированном Россией Крыму и в ОРДЛО украинцы сталкиваются с подавлением их культуры и национальной идентичности, а также живут в условиях жестоких репрессий и страха. При этом в США отмечают, что нет никаких достоверных данных о том, что какие-либо этнические русские или русскоязычные находятся под угрозой со стороны украинских властей.

В ответ на это официальная Москва заявила, что якобы ситуация с правами человека в Крыму, включая положение национальных меньшинств, "не просто улучшилось... а стало качественно другим". Кроме того, роSSийский МИД в очередной раз возмутился поддержкой украинского языка в Украине и увидел в этом "ужасающие масштабы" нарушений и притеснение русскоязычных граждан.