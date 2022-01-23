США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европу в случае нападения РФ на Украину

Байден собирается позвать в Вашингтон эмира Аль Тани.

США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европу в случае нападения РФ на Украину
Фото: islam.in.ua

Белый дом ведет переговоры с представителями Катара о возможности поставок газа в Европу в случае, если РоSSия нападет на Украину.

По данным Bloomberg, президент США Джо Байден планирует еще в этом месяце пригласить в Вашингтон эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани, чтобы обсудить такую возможность.

Некоторые страны Европы опасаются, что в ответ на американские санкции Кремль может посреди зимы остановить поставки газа, и США пытаются найти решение этой проблемы. Европа импортирует из РоSSии около 40% газа, и треть этого объема пока идет через Украину.

Катар, в свою очередь, является одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа, но в Европу продает только 5% своей добычи. Три четверти катарского газа уходят в Азию.

Напомним, что роSSийский "Газпром" в 2021 году добыл рекордный объем газа – 514,8 миллиарда кубометров газа. При этом Европа испытывает сильный дефицит газа, что привело к невиданным ранее ценам – 2000 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цены более низкие, но все равно очень высокие.

Президент РоSSии Владимир Путин сказал, что газовый кризис в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не действий "Газпрома".

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