Киевляне создали "Живую цепь Соборности" (фоторепортаж)

В церквях прошли молебны о единстве Украинского государства.

Киевляне создали "Живую цепь Соборности" (фоторепортаж)
Фото: Макс Требухов

В честь Дня Соборности на мосту Патона в Киеве сегодня состоится акция "Живая цепь Соборности". Об этом сообщили в КГГА.

Кроме того, в центре Киева образовали цепь единения, которая стала частью масштабной мировой акции украинцев "СкажиУкраинеДа / SayYEStoUkraine", которая стала продолжением предыдущей кампании "SayNOtoPutin".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Акцию провел союз "Центр национально-патриотического воспитания".

Религиозные общины столицы провели молебны за единство Украинского государства.

До 25 января в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" проходит книжная выставка "Соборная Украина: от идеи до жизни".

В учебных заведениях столицы состоится проведение тематических уроков, часов, встреч, проектов, акций; просветительских, мемориальных, творческих мероприятий, экскурсий, квестов, флешмобов, возложений цветов к мемориальным доскам.

До 6 февраля в читальном зале Государственного архива г. Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню Соборности Украины".

Также на протяжении всего года на веб-сайте Государственного архива г. Киева будет проходить выставка архивных документов к 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики и по случаю провозглашения IV Универсала Украинского Центрального Совета.

Напомним, 22 января 1919 года был провозглашен Акт Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. С 1999 г. День Соборности официально отмечается в Украине 22 января.

В прошлом году президент Владимир Зеленский поздравил украинцев и призвал "навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать: чтобы стать сильными – нужно быть едиными, а чтобы стать едиными – нужно быть сильными".

Также в честь Дня Соборности в 2021 году впервые Киев и Симферополь соединила виртуальная цепь Соборности. Виртуальная цепь пять раз пересекла Днепр: на мосту Патона, где традиционно создавали живую цепь единства киевляне, возле Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.

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