МИД вызвало посла Германии и выразило разочарование отказом немецкого правительства передать оборонное оружие

Украина надеется на дальнейшую более активную позицию ФРГ.

МИД вызвало посла Германии и выразило разочарование отказом немецкого правительства передать оборонное оружие
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел Украины в субботу вызвало посла Германии Анку Фельдгузен.

На сайте МИД сообщается, что поводом для такого шага стали "неприемлемые высказывания" командующего Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что Украина не может отвечать критериям членства в НАТО.

Кроме того, Фельдгузен сказали о "глубоком разочаровании по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия".

"Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного роSSийского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе", - говорится в заявлении МИД.

Министерство подчеркнуло, что партнеры Украины должны проявлять жесткость и солидарность для сдерживания разрушительных намерений РоSSии.

Напомним, что Германия не только отказывает Киеву в поставках оружия, но и блокирует экспорт эстонского вооружения в Украину. Речь идет о гаубице Д-30 восточногерманского происхождения.

По мнению немецких чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем они уже сейчас. Позиция по поводу непоставки оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

В то же время Германия оказывает Украине другую помощь. Например, в Украину передадут мобильний полевой госпиталь стоимостью свыше 5 млн евро. В Германии также лечатся тяжелораненые украинские военные.

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