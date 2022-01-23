Зеленский открыл вантовый мост в Запорожье

Запорожский мост, долгие годы являвшийся символом коррупции, отныне стал символом единства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии вантового моста в Запорожье в субботу, 22 января.

Он поздравил жителей города и всех украинцев с Днем Соборности и отметил важность единения для развития страны.

«Сегодня мы объединяем наше государство не только словами. Сегодня мы открываем самый высокий мост в Украине. Мы, наконец, соединяем центр Запорожья и Хортицу. Ежедневно жители города будут добираться на работу и обучение быстрее. А значит – по-человечески, удобнее. А архитектурная подсветка будет радовать глаз всех запорожцев», – сказал глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что мосты начали возводить еще около 20 лет назад, и за это время в Украине сменились 4 президента, которые передавали друг другу этот недострой в наследство. С программой «Большая стройка» понадобилось всего 20 месяцев, чтобы открыть мост.

Ансамбль мостов соединяет два берега Запорожья и остров Хортицу. Он состоит из автомагистрали протяженностью более 9 км, балкового и вантового моста, 6 транспортных развязок и 26 искусственных сооружений. Движение по первой части балочного моста было открыто в конце 2020 года.

Фото: ОПУ

«Наша конечная цель – полностью достроить этот комплекс мостов в обе стороны. Таким образом, верховая часть вантового моста – только начало. Но, согласитесь, очень хорошее. 150 метров, или небоскреб в 50 этажей – это высота его пилона. 5 футбольных полей один за другим – его длина. Более 6 тысяч тонн, или 100 самолетов «Мрия» – это вес всего сооружения», – заявил президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в течение 2022-2023 годов по программе «Большая стройка» в Украине построят и отремонтируют 810 мостов и мостовых переходов.