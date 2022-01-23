Кулеба: если позволим страху расшатать Украину изнутри, Путину и нападать не придется

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев не поддаваться панике, несмотря на шквал сообщений о роSSийской угрозе.

В интервью "Радио Свобода" в субботу он напомнил, что РоSSия не впервые свозит танки и артиллерию в границы Украины.

"Мы с вами все это уже переживали весной прошлого года. Видео с эшелонами, которые везут танки, артиллерию, развертывание военных лагерей вдоль нашей границы. Мы уже все это видели. А до этого мы видели бои в Авдеевке, бои за донецкий аэропорт, Дебальцево. Мы видели много других военных действий. Государство Украина прошло через страшные испытания и стало сильнее", - сказал Кулеба.

Он заверил, что западные партнеры Украины демонстрируют "беспрецедентную готовность" помогать, и все сосредоточены на одном – на предотвращении эскалации.

"Вопрос в другом. Вот смотрите, РоSSийская Федерация совершает маневры военные, учебы, что-то там подвозит к украинской границе. Еще нет, нет атаки. Более того, даже нет полной боевой готовности этой роSSийской силы на совершение атаки. Но есть огромная куча вот таких сообщений, как мы сейчас услышали. Сообщений, которые раздаются также от наших партнеров, что война неизбежна. Что происходит в Украине? Курс гривны слабеет, инвесторы ставят проекты на паузу, и внутренние инвесторы, и внешние, люди начинают напрягаться, паниковать, принимают соответствующие экономические решения. То есть, еще не совершив атаку, Путин уже, к сожалению, я это должен сказать, нашими руками получает себе преимущества", - сказал Кулеба.

"И потому сейчас защита Украины - в руках каждого украинца, который должен сохранять спокойствие и веру в свое государство и его партнеров, которые поддерживают это государство. Потому что, если мы позволим расшатать Украину изнутри вот этим нагнетанием военного страха, Путину и не придется нападать, потому что все посыплется само по себе, экономика просто посыплется", - подытожил он.