Кулеба призвал Германию прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину

"Нынешние заявления Германии разочаровывают".

Кулеба призвал Германию прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину
Фото: ЕРА/UPG

Заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного вооружения, бесперспективности возвращения Крыма и колебаниях по поводу отключении РФ от SWIFT не соответствуют уровню отношений страны с Украиной.

Об этом в Твиттере написал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности, через предоставление разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебаниях по отключению РФ от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", - написал он.

Кулеба добавил, что сегодня, как никогда, важно единство Запада по отношению к РоSSии.

“Для его достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину”, – отметил министр.

Кулеба отметил, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию роSSийско-украинского вооруженного конфликта.

"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - подытожил он.

Напомним, глава Военно-морских Сил Германии Кай-Ахим Шенбах сделал сегодня ряд скандальных заявлений, заявив, в частности, что Украина не вернет Крым и не может вступить в НАТО.

Ранее Германия отклонила запрос Эстонии на предоставление Украине летального оружия, имеющего немецкое происхождение.

В декабре прошлого года Берлин через Агентство НАТО по поддержке и поставке наложил вето на закупку Украиной вооруженных систем для противостояния роSSийской агрессии.

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