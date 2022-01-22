Кулеба призвал Германию прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину
"Нынешние заявления Германии разочаровывают".
Заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного вооружения, бесперспективности возвращения Крыма и колебаниях по поводу отключении РФ от SWIFT не соответствуют уровню отношений страны с Украиной.
Об этом в Твиттере написал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности, через предоставление разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебаниях по отключению РФ от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", - написал он.
Кулеба добавил, что сегодня, как никогда, важно единство Запада по отношению к РоSSии.
“Для его достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину”, – отметил министр.
Кулеба отметил, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию роSSийско-украинского вооруженного конфликта.
"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - подытожил он.
Напомним, глава Военно-морских Сил Германии Кай-Ахим Шенбах сделал сегодня ряд скандальных заявлений, заявив, в частности, что Украина не вернет Крым и не может вступить в НАТО.
Ранее Германия отклонила запрос Эстонии на предоставление Украине летального оружия, имеющего немецкое происхождение.
В декабре прошлого года Берлин через Агентство НАТО по поддержке и поставке наложил вето на закупку Украиной вооруженных систем для противостояния роSSийской агрессии.